'Nog steeds sprake van machtsmisbruik in Google Shopping'

Dat schrijft de Wall Street Journal.

Google moest vorig jaar 2,4 miljard euro boete betalen van de Europese Commissie. Het bedrijf zou resultaten van zijn eigen prijsvergelijker bovenaan Google Shopping zetten, terwijl concurrenten lager op de lijst kwamen. Dat was volgens de commissie een vorm van machtsmisbruik.

De zoekgigant heeft zijn systeem sindsdien aangepast. Google zegt concurrenten nu gelijk te behandelen door ze laten te bieden op de hoogste positie, die voorheen gereserveerd was voor Googles eigen vergelijker.

Verslechterd

Concurrenten zeggen tegen de Wall Street Journal dat er weinig is veranderd en dat het systeem in sommige gevallen zelfs is verslechterd. Ook na de ingreep van Google komen ze nauwelijks op de eerste pagina van Googles zoekresultaten terecht.

Volgens hen is het zo duur om tegen Google op te bieden, dat het lastig wordt om zelf nog iets te verdienen. Enkele concurrenten, zoals Kelkoo en Vergelijk.nl, vragen toezichthouders om een nieuwe oplossing.

Klein deel

Analysefirma Searchmetrics publiceerde een verdeling van de onderzoeksresultaten in december vorig jaar. Daaruit blijkt dat 2 procent van de productresultaten op Google van concurrerende prijsvergelijkers waren. In het Verenigd Koninkrijk was dat aantal met 0,4 procent nog lager.

Tegenover de Wall Street Journal wilde Google niet reageren op de aantijgingen van concurrenten.