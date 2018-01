Inlichtingendiensten gaan bekendmaken hoeveel taps ze plaatsen

Dat melden minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en minister Bijleveld-Schouten (Defensie) in een kamerbrief (pdf). Daarmee beloven de ministers bekend te maken hoeveel telefoontaps er in een jaar worden uitgevoerd.

"Wij hebben besloten om – met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State en na heroverweging van de operationele risico’s – de tapstatistieken van de AIVD en de MIVD openbaar te maken", schrijven Ollongren en Bijleveld-Schouten.

Zowel de statistieken over afgelopen jaren en de komende periode zullen worden gedeeld. "Voorts zullen de diensten met ingang van het openbare jaarverslag 2018 deze tapstatistieken opnemen in de jaarverslagen en daarmee jaarlijks blijven publiceren."

Bits of Freedom

Belangenorganisatie Bits of Freedom stapte in 2014 naar de Raad van State, met het verzoek om tapstatistieken van 1971 tot en met 2013 publiek beschikbaar te maken. De zaak werd aangespannen tegen toenmalig minister Ronald Plasterk.

Plasterk wilde de tapstatistieken niet publiceren, omdat daarmee teveel bekend zou worden gemaakt over de werkwijze, focus en slagkracht van de AIVD. In december oordeelde de Raad van State dat minister Ollongren zich ook over de geheimhouding moest buigen.

"We zijn hier zeer verheugd mee", vertelt Bits of Freedom-woordvoerder Rejo Zenger aan NU.nl. "Daarnaast onze complimenten aan de ministers, omdat ze ieder jaar cijfers openbaar gaan maken. Dat scheelt ons weer procedures in de komende paar jaar."