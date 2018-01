'ABN Amro bank met de meeste storingen in 2017'

Dat blijkt uit een jaaroverzicht van Allestoringen.nl. De website analyseert online meldingen van gebruikers om te zien waar storingen plaatsvinden.

De bank was in heel 2017 voor 152 uur en 5 minuten uur niet bereikbaar door storingsproblemen.

"We herkennen ons niet helemaal in het storingsbeeld", aldus een woordvoerder van ABN Amro. "Mogelijk telt het onderzoek ook onderhoudsmomenten mee, die wij zelf niet zien als storingen."

"We zien wel dat we vorig jaar veel storingen hebben gehad en snappen dat dit vervelend is voor de klanten." De bank zou er naar streven om minder storingen in 2018 te hebben.

Rabobank, ING en SNS

Rabobank staat op de tweede plaats in de ranglijst, met 51 uur en 40 minuten aan storingen. ING was 43 uur en 45 minuten onbereikbaar door technische problemen.

SNS Bank had volgens het overzicht veel minder last van problemen. Deze bank kampte 11 uur en tien minuten verspreid over het jaar met storingen.

DDoS-aanvallen

Veel grote banken werden de afgelopen dagen getroffen door DDoS-aanvallen, waardoor online diensten moeilijk of niet bereikbaar zijn. Het aantal storingsmeldingen is in 2018 daarom ook al flink toegenomen.

In alleen januari zou ABN Amro al ruim 54 uur zijn getroffen. Bij ING staat de teller op 19 uur, gevolgd door Rabobank met 15 uur. SNS Bank werd voor anderhalf uur beïnvloed.

Een woordvoerder van ABN Amro benadrukte eerder deze week dat online diensten van de bank in 99,8 procent van de gevallen wel online zijn.