Banken doen aangifte tegen DDoS-aanvallers

Dat vertellen woordvoerders van de banken aan NU.nl.

De internetdiensten van ING en ABN Amro waren zondagavond niet bereikbaar door een zogeheten DDoS-aanval, waarna de Rabobank op maandag werd getroffen. Bij zo'n aanval worden servers vanaf meerdere locaties tegelijk gebombardeerd met verzoeken waardoor ze overbelast raken.

"We hebben bescherming tegen dit soort DDoS-aanvallen, maar dat bleek in het afgelopen weekend niet genoeg", aldus Karen de Vries van ABN Amro. "We hebben deze maand één andere DDoS-aanval gehad."

"Cybercriminelen proberen continu manieren te vinden om onze beveiliging te omzeilen en zijn daar afgelopen weekend in geslaagd", vertelt Harold Reusken van ING. Volgens hem is het standaardprocedure bij ING om aangifte na DDoS-aanvallen te doen.

Een woordvoerder van Rabobank zegt dat zij "altijd aangifte doen" bij een DDoS-aanval. Dat zal bij de nieuwe aanval van maandag daarom ook gebeuren.

Onderzoek

ABN Amro en ING banken kunnen niet zeggen of de identiteiten van de DDoS-aanvallers bekend zijn. Volgens ABN Amro loopt er op het moment een onderzoek.

ABN Amro kampte in de afgelopen maand met in totaal zeven storingen. "In het afgelopen jaar waren we 99,8 procent van de tijd wel goed bereikbaar", benadrukt de bank.