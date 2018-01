'Data van fitness-app Strava toont geheime militaire locaties'

Dat constateerde onderzoeker Nathan Russer na een analyse. Strava stelde in november geanonimiseerde gegevens beschikbaar, waarin te zien was waar gebruikers van de fitness-app het vaakst gaan sporten.

De fitnessdata laat onder andere activiteit zien op een vermeende CIA-basis in Somalië, op een vliegveld dat officieel is verlaten. Een tweede basis in Djibouti zou ook te identificeren zijn, vlak naast een opgedroogd meer.

Er is ook veel informatie inzichtelijk langs de grenzen van Noord-Korea. In dat land zou op slechts een select aantal locaties activiteitsdata te zien zijn.

Westen

De Strava-apps zouden vooral in het westen populair zijn, waardoor in bijvoorbeeld Nederland moeilijker locaties te onderscheiden zijn. In het Midden-Oosten zou de app vaak echter vooral worden gebruikt op vermoedelijke militaire locaties.

Een aantal locaties was met behulp van Google Maps al op te sporen, maar de informatie van Strava verschaft een analyse van veelgebruikte routes bij kazernes. Ze laten namelijk zien waar soldaten precies gaan joggen of welke routes bij patrouilles worden afgelegd.

Pokémon Go

Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt tegenover The Washington Post dat de "implicaties van de locatiekaart" worden onderzocht. In 2016 verbood ditzelfde leger soldaten om de locatiegame Pokémon Go te installeren.

Strava zegt dat de kaart een "privébeeld van meer dan een miljard activiteiten" laat zien. De app-maker is van plan gebruikers duidelijker in te lichten over zijn privacy-instellingen.