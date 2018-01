Storing ABN Amro door DDoS-aanval dit weekend verholpen

Dat bevestigt een woordvoerder van de bank tegenover NU.nl. De aanval begon zondagmiddag om 12.00 opnieuw en duurde tot 14.00 uur.

Het is de tweede keer dit weekend dat de bank het slachtoffer was van een DDoS-aanval. Zaterdagavond duurde de aanval iets langer dan vier uur.

Bij een DDoS-aanval wordt een website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer. Daardoor raakt de server overbelast en is de website moeilijk of helemaal niet te bereiken.

Gebruikers meldden op AlleStoringen.nl problemen te ondervinden met inloggen op de website. Volgens klanten is het ook moeilijk betalingen via iDeal uit te voeren en in te loggen op mobiel bankieren. De bank benadrukt dat de veiligheid van het betalingsverkeer niet in het geding is.

De bank biedt excuses aan voor het ongemak en zegt maatregelen te nemen om dergelijke storingen in de toekomst te vermijden.

ABN Amro kampte in januari vaker met storingen. In de afgelopen maand waren er al vijf storingen. Het is onduidelijk of die iets met elkaar te maken hebben.

Iedere seconde

Volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), zijn dit soort cyberaanvallen voor banken tegenwoordig aan de orde van de dag. Dat zei Knot in het tv-programma Buitenhof. Op de website van DNB zelf vindt bijvoorbeeld elke seconde wel zo'n aanval plaats, aldus de president.

"Dat is de realiteit anno 2018", aldus Knot die spreekt van een "serieuze zaak". DNB is hierover ook met banken in gesprek, om ervoor te zorgen dat die hun systemen na zo'n aanval snel weer in de lucht hebben. Knot kon nog niet zeggen wie de DDoS-aanval op ABN AMRO heeft veroorzaakt.