'Speciaal aanklager VS sprak met Facebook-werknemer in Ruslandonderzoek'

Dat meldt Wired vrijdag op basis van een ingewijde. Mueller doet voor het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016. Ook wordt onderzocht of president Trump hier een rol in had.

Waar precies over gesproken is en met wie, is onduidelijk. Zowel Mueller als Facebook hebben niet gereageerd op de berichtgeving.

Facebook deelde in september ruim drieduizend advertenties met onderzoekers van het Amerikaans Congres. De reclames werden door een Russische organisatie voor 100.000 dollar (80.500 euro) gekocht tijdens de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.