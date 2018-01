'Inlichtingendiensten hebben meer bevoegdheden nodig'

Rutte sprak naar aanleiding van berichtgeving door Nieuwsuur en de Volkskrant dat Nederlandse inlichtingendiensten cruciale informatie bij een Russische hackgroep hebben onderschept over Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Over de operatie zelf wilde hij niets zeggen.

In algemene zin wilde hij wel kwijt dat de nieuwe wet de diensten de mogelijkheid geeft om patronen te herkennen en niet alleen individuele aanvallen. Dat is volgens hem belangrijk voor de opsporing. "En daarvoor heb je de nieuwe Wiv nodig", aldus Rutte.

Hij zegt "trots" te zijn op de AIVD en MIVD. Rutte wijst erop dat diensten van andere landen al ruimere bevoegdheden hebben. Over de nieuwe wet wordt in maart een raadgevend referendum gehouden.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wilde eerder op de dag geen verband leggen tussen het nieuws over de Nederlandse veiligheidsdiensten en het referendum dat op 21 maart wordt gehouden over de aftapwet. Die moet veiligheidsdiensten ruimere toegang tot digitale informatie via de kabel geven. Tegenstanders vrezen voor een aantasting van de privacy.

Hysterie

Het Kremlin is niet te spreken over berichtgeving over de vermeende Russische betrokkenheid bij cyberaanvallen in de Verenigde Staten. Een woordvoerder van het Kremlin zegt volgens persbureau TASS dat Nederlandse media zo de ''anti-Russische hysterie'' in de Verenigde Staten voeden.

Kremlin-woordvoerder Peskov benadrukt dat de Nederlandse inlichtingendiensten formeel niet hebben bevestigd dat inlichtingendiensten informatie van een Russische hackgroep hebben onderschept. Hij trekt volgens TASS de betrouwbaarheid van Nederlandse media in twijfel. De zegsman wil verder niets kwijt over de kwestie.