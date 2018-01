Facebook kan mogelijk contact tussen Trump en Rusland niet bewijzen

Dat heeft het bedrijf van Mark Zuckerberg aan het Amerikaans Congres laten weten.

Aan Facebook werd gevraagd of via metadata op de website was te achterhalen of er contact is geweest tussen het campagneteam van Trump en de Russische overheid. Dat werd door enkele onderzoekers als mogelijkheid gezien.

Volgens de Wall Street Journal gaf Facebook op deze vraag meerdere antwoorden. Zo zei het bedrijf eerst "geen significante overlap" te hebben gevonden. Daarna claimde Facebook beweringen over mogelijke samenkomst "niet te kunnen onderbouwen of weerleggen".

IRA

Daarnaast zei Facebook geen bewijs te hebben gevonden dat de Russische Internet Research Agency (IRA) stemdata van Amerikanen gebruikten om doelwitten voor advertenties op te stellen.

Facebook vond dat dertien van de pagina's die de IRA aanmaakte, 129 evenementen organiseerden voor Amerikaanse gebruikers. De evenementen werden gezien door ruim 338.000 Facebook-accounts. Ongeveer 62.500 mensen gaven aan een evenement te bezoeken. Daarnaast waren er nog eens 25.800 geïnteresseerd.

In september deelde Facebook ruim drieduizend advertenties met onderzoekers van het Amerikaans Congres. Deze reclames werden door een Russische organisatie voor 100.000 dollar gekocht tijdens de presidentsverkiezingen in de VS.