Rectificatie datalek bij datingsite Adult Friend Finder

We schreven op basis van dit artikel van Motherboard dat er gegevens van tientallen miljoenen gebruikers buit waren gemaakt. Dit bleek later een artikel uit oktober 2016 te gaan.

Ook werd er door ons melding gemaakt van Nederlandse slachtoffers bij de hack. De melding over deze slachtoffers kwam van Niels Besselsen, eigenaar van de website ismijndatagelekt.nl, en was wel recent. We zoeken nog uit of de gegevens van Nederlanders al in 2016 werden buitgemaakt of dat het toch om een nieuw lek gaat.

We willen graag onze excuses aanbieden voor deze foutieve berichtgeving.