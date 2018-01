Browser Chrome laat gebruikers websites permanent dempen

Dat meldt The Verge donderdag.

Gebruikers kunnen in de nieuwe versie van de browser met de rechtermuisknop op een tabblad klikken en de gehele website permanent dempen. Doel van de functie is om het geluid van de video's uit te schakelen. Hierbij gaat het met name om websites die video’s automatisch af laten spelen en blijven afspelen als een gebruiker over een pagina scrolt.

Het was eerder al mogelijk om het geluid in een tabblad te dempen, maar die functie werkte slechts tijdelijk. Zodra de website gesloten werd en later opnieuw geopend werd, begon het geluid weer af te spelen.

Spectre en Meltdown

Google voegt in de nieuwe versie van Chrome verder HDR-ondersteuning toe voor Windows-gebruiker. Daarvoor zijn wel een computer met de Fall Creators Update, en een monitor en grafische kaart met ondersteuning voor HDR benodigd.

Ook worden de kwetsbaarheden Spectre en Meltdown gedicht in de update. Met deze kwetsbaarheden, die eerder in januari ontdekt werden, kunnen kwaadwillenden toegang krijgen tot het computergeheugen. Daar worden onder meer wachtwoorden en documenten bewaard.

De nieuwste versie van Chrome, versie 64, verschijnt deze week.