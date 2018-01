Nederland wacht mogelijk forse boete door achterstand breedbandwet

Lidstaten hadden tot 1 januari 2016 de tijd om de richtlijn in hun nationale wetgeving om te zetten. Nederland kreeg in maart van dat jaar een eerste aanmaning. Een half jaar later volgde een tweede.

De Commissie vraagt het Hof om Nederland een dwangsom van ruim 87.000 euro per dag op te leggen. De eventuele boete zou ingaan vanaf de datum van de uitspraak of een door het Hof vastgestelde latere datum, tot de omzetting is gedaan.

Het doel van de richtlijn over de verlaging van de kosten voor breedband is het stimuleren van samenwerking tussen partijen. Zo kunnen kabel- en glasvezelnetwerken efficiënter en goedkoper worden aangelegd.

Bulgarije

Nederland is niet het enige land dat een waarschuwing kreeg. Ook Bulgarije heeft de richtlijn nog niet omgezet. Dat land hangt een mogelijke boete boven het hoofd van ruim 22.000 euro.

Eerder liepen ook zaken tegen Oostenrijk en Luxemburg. Zij waren eveneens te laat met de wet, maar hebben de richtlijn inmiddels wel omgezet.