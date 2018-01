Google-moederbedrijf Alphabet start nieuw bedrijf voor digitale beveiliging

Het bedrijf wil diensten aanbieden waarbij het andere bedrijven beschermt tegen digitale aanvallen.

Het nieuwe Alphabet-bedrijf bestaat uit twee delen. Een van de afdelingen houdt zich bezig met het in kaart brengen en analyseren van digitale dreigingen. Het andere deel beheert de virusdatabank VirusTotal. Google nam VirusTotal in 2012 over.

VirusTotal beheert een database van malware, die gebruikers kunenn raadplegen om bestanden en url's te controleren op schadelijke software. VirusTotal blijft zijn diensten onder Chronicle op dezelfde manier aanbieden.

Chronicle is afkomstig uit X, de afdeling van Alphabet waarin het bedrijf experimentele nieuwe bedrijven start. Het bedrijf werd officieel opgericht in februari 2016. Nu is het bedrijf, zoals Alphabet dat noemt, 'afgestudeerd'.

Chronicle wordt een onafhankelijk bedrijf onder de Alphabet-paraplu. Het bedrijf zal zelfstandig relaties met klanten aangaan, maar kan wel gebruik maken van kennis uit andere Alphabet-bedrijven.

Stephen Gillet wordt de CEO van Chronicle. Gillet kwam in 2015 bij de investeringstak Google Ventures terecht. Daarvoor was hij onder meer COO bij beveiligingsbedrijf Symantec en IT-directeur (CIO) bij Starbucks.