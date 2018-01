Kamer voor oud-topman Fox-IT als controleur aftapwet

Prins werd pas afgelopen donderdag in een brief aan de Tweede Kamer voorgedragen door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vandaag stemde de kamer in grote meerderheid in met de voordracht.

Prins gaat deel uitmaken van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Die gaat de inzet van de omstreden nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) controleren.

Die wet, ook wel bekend als aftapwet of 'sleepwet', maakt het grootschalig en ongericht verzamelen van digitale informatie mogelijk. De wet had eigenlijk al per 1 januari van dit jaar in moeten gaan, maar de invoering werd uitgesteld omdat er moeite was met het vinden van TIB-leden.

Opvallend

De benoeming van Prins is opvallend, omdat hij tot 1 januari nog directeur was van beveiligingsbedrijf Fox-IT. Dat bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie van Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Die twee instanties moeten straks bij de toetsingscommissie aankloppen voor toestemming om af te tappen.

Privacy-organisatie Bits of Freedom reageert kritisch op de voordracht van de nieuwe kandidaten voor de TIB. Vooral de snelheid en het gebrek aan debat over de kandidaten is volgens de organisatie een "gemiste kans".

Prins is uitgesproken voorstander van de Wiv. Zo noemt hij de verruimde hackbevoegdheid die AIVD met de wet krijgt "essentieel om de veiligheid op internet te verbeteren en internationale spionage tegen te gaan."

Het volk kan met een raadgevend referendum nog stemmen over de invoering van de wet. Die stemming is op 21 maart, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen. CDA-leider Buma zei eerder dat het kabinet de uitslag van dat referendum zal negeren.