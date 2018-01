Apple Music geeft artiesten inzicht in luistergewoontes gebruikers

De aanvullende functionaliteit, Apple Music for Artists genaamd, moet aankomende lente breed uitgerold worden.

Het overzicht is vooralsnog enkel voor een aantal duizend artiesten beschikbaar, meldt Billboard.

In het overzicht kunnen artiesten onder meer zien hoeveel hun muziek via Apple Music beluisterd is binnen een bepaalde periode en welke nummers in verschillende landen het populairst zijn. Het overzicht houdt ook het aantal losse aankopen van nummers via iTunes bij.

Concurrent Spotify bracht zijn overzicht, Spotify for Artists genaamd, in de lente van vorig jaar officieel uit.