Nieuwe Thor-film maand te vroeg online door fout op iTunes

Thor Ragnarok is vanaf 19 februari op iTunes te bestellen. Maar door een fout in iTunes konden gebruikers de film na aankoop van een vooruitbestelling al bekijken, via videoplatformen als Movies Anywhere en Vudu. Dat schrijft TorrentFreak.

Een Reddit-gebruiker maakte melding dat zijn bestelling een maand te vroeg als download werd geleverd. "Ik bestelde Thor Ragnarok op Vudu, wat aan mijn iTunes is gelinkt", schreef hij in een bericht dat inmiddels is verwijderd. "Maar hij staat nu ook in mijn iTunes-bibliotheek waar ik hem in HD kan bekijken."

Gekraakt

Na het bericht probeerden ook anderen de film te downloaden, en dat lukte. Ook werd de Thor door enkele partijen gekraakt en illegaal online gezet. TorrentFreak schrijft dat Thor Ragnarok sinds de fout in het vooruitbestellen een populaire film is op verschillende torrentwebsites.

Waar de fout precies ligt, is overigens onduidelijk. Vermoedelijk is de fout inmiddels gecorrigeerd. Apple heeft nog niet gereageerd.