Streamingsite PubFilm moet filmindustrie bijna 20 miljoen dollar betalen

Dat schrijft TorrentFreak.

Via PubFilm konden gebruikers gratis films streamen. Daarvoor had de streamingsite geen rechten, daarom eiste de Motion Picture Associaton of America (MPAA) een schadevergoeding. De MPAA behartigt de belangen van de Amerikaanse filmindustrie.

Het betrof het schenden dan auteursrechten van 132 films. De MPAA vroeg 150.000 dollar per film op PubFilm als vergoeding en de rechter in New York ging daarmee akkoord. Daarmee komt het totaalbedrag op 19,8 miljoen dollar.

Ook oordeelde de rechtbank dat PubFilm al zijn domeinnamen aan de MPAA moet overhandigen. Het gaat daarbij om domeinnamen als PubFilm.com, PubFilmNo1.com en PubFilmHD.com.

De kans is volgens TorrentFreak echter klein dat de MPAA de schadevergoeding daadwerkelijk krijgt. Dat komt omdat niet duidelijk is wie de sitebeheerder is. Ook lijkt het lastig om alle domeinen offline te krijgen.