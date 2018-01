Moederbedrijf Snapchat ontslaat personeel na daling in gebruikersgroei

Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten aan Cheddar.

Een reden voor de ontslagen werd niet gegeven, maar het bedrijf zit op het moment middenin een reorganisatie. Snap hoopt geld te besparen omdat het gebruikersaantal minder snel groeit dan verwacht.

De helft van de ontslagen werknemers was actief binnen de contentteams in New York en Londen. De restanten van beide teams worden verhuisd naar het hoofdkantoor van Snap in Californië, vertelt het bedrijf aan TechCrunch.

In september ontsloeg Snap ook al ongeveer tien werknemers in zijn hardwaretak. In oktober moesten 18 recruiters bij het bedrijf vertrekken, omdat er in 2018 minder medewerkers worden aangenomen dan verwacht.