Google gaat patentdeal aan met Chinese Tencent

Dat schrijft Reuters.

Met de overeenkomst kunnen de bedrijven patenten en technologie met elkaar delen. Google-patenthoofd Mike Lee zegt dat akkoorden zoals deze ervoor zorgen dat techbedrijven "zich kunnen focussen op het maken van betere producten en diensten voor gebruikers".

Tencent is een Chinees techbedrijf dat zich met name richt op sociale media en gaming. In China beheert Tencent de grote app WeChat, dat bijna een miljard gebruikers telt. Verder beheert het bedrijf één van de populairste appwinkels van het land.

In het verleden ging Google vaker dit soort overeenkomsten aan. Het bedrijf stelde dat hiermee het risico op patentbreuk teruggedrongen kan worden.

Het is niet duidelijk welk bedrag er met de overeenkomst is gemoeid. Om welke producten en patenten het precies gaat, is ook niet bekend.

Voor Google is het akkoord ook een manier om meer aanwezigheid te krijgen op de gesloten Chinese markt, stelt Reuters. Het afgelopen jaar opende Google in China een onderzoekslab voor kunstmatige intelligentie en bracht het bedrijf er een nieuwe vertalingsapp uit.