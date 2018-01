9292-routeplanner kampt met storing tijdens storm

De app en website zijn donderdag nauwelijks of zeer beperkt bereikbaar, meldt Allestoringen. Sinds 07:35 uur zijn er honderden meldingen binnengekomen van mensen die de dienst niet kunnen gebruiken.

De app van 9292 is bij tijd en wijle beschikbaar, maar de website ligt nog helamaal plat. Dat duurt volgens bestuursvoorzitter Stefan Hulman van moederbedrijf REISinformatiegroep nog tot 21:00 uur.

"We zijn gewend rond de 3 miljoen bezoekers per dag te krijgen", zegt Hulman. "Soms hebben we een piek naar 4 miljoen of 4,5 miljoen. Nu schoot het door. Ik heb nog geen aantallen, maar op dagbasis zouden we ergens boven de vijf of zes miljoen zijn uitgekomen. Twee keer zoveel als gebruikelijk dus."

Verschillende vervoerders kampen eveneens met problemen. Op de storingssite zijn pieken met tientallen meldingen van gebruikers te zien bij onder meer Arriva, RET en GVB. De problemen lijken op die websites nog klein.

Code

KNMI gaf donderdagochtend code rood af voor een groot deel van het land. De storm zorgt voor veel problemen in het land. De NS gaf al aan donderdag met minder treinen te rijden, en verwacht veel hinder voor reizigers. Vermoedelijk proberen daarom bovengemiddeld veel mensen hun routes op OV-sites te controleren.

De routeplanner van 9292 had in december ook last van problemen toen code oranje werd afgekondigd wegens stevige sneeuwval.