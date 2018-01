Facebook gaat Russische inmenging Brexit opnieuw onderzoeken

Dat laat het bedrijf weten in een brief aan een Brits parlementair onderzoekscomité.

Facebook deed in november van vorig jaar al onderzoek over mogelijke inmenging door aan Rusland verbonden partijen via advertenties dan wel berichten op zijn platform. Destijds kwam het bedrijf tot de conclusie dat er nauwelijks sprake van was.

In totaal zou er in aanloop naar het referendum rvoor zo'n tachtig eurocent aan advertenties zijn ingekocht door de Internet Research Agency (IRA), een Russische groepering die in opdracht zou werken van de regering van het land.

Grotere schaal

De voorzitter van het onderzoekscomité, Damian Collins, zei destijds niet overtuigd te zijn van Facebooks conclusies. Collins vroeg het bedrijf daarom om de schaal van zijn onderzoek uit te breiden en ook naar andere mogelijke "gecoördineerde activiteiten" vanuit Rusland te kijken.

Facebook stelt dat het nieuwe onderzoek naar schatting enkele weken zal duren, afhankelijk van de gevonden resultaten. Ook zegt het sociale netwerk "erg geïnteresseerd" te zijn in eventuele informatie in handen van de Britse regering die zou kunnen wijzen op Russische inmenging, inclusief bevindingen van de inlichtingendiensten.

Inmenging verkiezingen VS

Woensdag maakte Twitter daarnaast bekend dat het werkt aan een manier om individuele gebruikers ervan op de hoogte te stellen als zij in aanraking zijn gekomen met Russische accounts die de Amerikaanse verkiezingen hebben proberen te beïnvloeden.

Daarbij beperkt het bedrijf zich wel tot accounts die worden geassocieerd met de Internet Research Agency. Twitter zegt dat notificatieproces binnenkort uit te kunnen rollen.