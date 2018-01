T-Mobile komt met onbeperkt thuisinternet via 4G

Dat maakt de telecomprovider woensdag bekend.

Sinds 2016 biedt T-Mobile klanten al de mogelijkheid om een via een speciaal modem een soort 'vast' internet af te nemen via het 4G-netwerk. Daarbij kon worden gekozen uit maandelijke bundels van 25, 50 of 100 gigabyte.

Het thuisinternet maakt gebruik van een speciale 4G-router om via de mobiele verbinding een thuisnetwerk mogelijk te maken waar apparaten in huis via wifi mee kunnen verbinden, zoals bij vast internet.

Vanaf 29 januari komen de verschillende bundels te vervallen en kunnen klanten een nieuw abonnement afnemen dat vergelijkbaar is met het mobiele Unlimited-abonnement. Dit nieuwe abonnement biedt maandelijks 100 GB tegen een snelheid van 25 Mbps.

Lagere snelheid

Zodra het tegoed van 100 GB is overschreden, krijgen klanten per dag een nieuwe bundel van 5 GB. Het verder aanvullen van het internet-tegoed is gratis. De internetsnelheid wordt bij gebruik van deze extra bundels niet verlaagd.

Wel gaat het om een snelheidsverlaging ten opzichte van het huidige aanbod, waarbij downloadsnelheden van maximaal 300 Mbps kon worden behaald.

T-Mobile meldt dat klanten kunnen kiezen uit een abonnement van twaalf of vierentwintig maanden, en tussen een abonnement met of zonder bijgeleverde 4G-router. Die speciale router moet dan los worden afgerekend.