Facebook belooft Messenger simpeler te maken

Dat schrijft Facebook Messenger-hoofd David Marcus in zijn vooruitblik op dit jaar.

Volgens Marcus heeft Facebook de laatste jaren steeds meer functies aan Messenger toegevoegd. Sommige daarvan waren volgens de topman raak, anderen niet.

Door het toevoegen van steeds meer nieuwe functies is de app volgens Marcus te rommelig geworden. "Verwacht dat we komend jaar flink investeren in het versimpelen stroomlijnen van Messenger", schrijft Marcus.

Veel visueler

Volgens Marcus is 'visual messaging' in 2017 gemeengoed geworden; het overbrengen van berichten met foto's, video's, emoji, stickers en gifs. Facebook Messenger gaat dit jaar meer op dat vlak inzetten. Volgens Marcus heeft visuele berichtgeving de toekomst en is er geen weg terug.

Ook gaat Facebook de klantenservice-kanalen in Messenger meer aandacht geven. Zo laat KLM zijn klanten sinds begin 2016 inchecken via Messenger, en kunnen tickets binnen de app worden omgeboekt.

Klanten kunnen daarnaast met medewerkers praten, en Facebook Messenger gaat meer op dat vlak inzetten. Volgens het bedrijf wijst onderzoek uit dat consumenten veel liever in een chat met helpdeskmedewerkers overleggen, dan via de telefoon.

Messenger was tot 2014 een onderdeel van de Facebook-app, maar kreeg steeds meer functies. Ook die app werd steeds drukker, en daarom werd Messenger in 2014 losgemaakt van de Facebook-app en als losse app aangeboden. In april 2017 passeerde Facebook Messenger de 1,2 miljard gebruikers.