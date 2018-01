Nederlanders voor 7 miljoen euro opgelicht door nep-medewerkers Microsoft

De slachtoffers werden opgelicht voor een totaalbedrag van 7 miljoen euro, meldt de politie dinsdag. Eén slachtoffer werd voor 98.000 euro gedupeerd.

In 2016 lag het aantal slachtoffers dat aangifte bij de politie deed nog op 1.100 mensen. Dit jaar was 70 procent van de slachtoffers ouder dan 50 jaar.

Oplichters gebruiken volgens de politie al een aantal jaar ongeveer dezelfde methode. Daarbij worden slachtoffers vaak vanuit het buitenland gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van Microsoft.

Computerproblemen

De criminelen proberen de slachtoffers zogenaamd te helpen met computerproblemen, of beweren dat hun computers een virus of een verlopen licentie hebben. In werkelijkheid laten ze hun slachtoffers software installeren waarmee zij toegang tot de computer krijgen.

Vervolgens maken de criminelen geld naar zichzelf over via bijvoorbeeld iTunes-betaalkaarten of met ontraceerbare overschrijvingen naar het buitenland via Western Union.

De politie roept mensen op om de telefoon direct op te hangen als een zogenaamde Microsoft-medewerker belt. Microsoft laat zijn eigen medewerkers nooit klanten benaderen; klanten kunnen zelf contact opnemen met Microsoft.

De politie vraagt het telefoonnummer van de oplichters aan hen door te geven. Ook wordt mensen op het hart gedrukt vooral niet zomaar software te installeren. Zonder die software kunnen de oplichters niets beginnen.