ABN Amro kampt dinsdag opnieuw met storing internetbankieren

Via de site allestoringen.nl doen honderden klanten dinsdagavond melding van de storing. Op Twitter zegt ABN Amro dat er inderdaad problemen zijn met inloggen.

De app van de bank is daardoor dinsdagavond niet te gebruiken, en ook betalingen via iDeal zijn niet mogelijk. Ook was de site van ABN Amro enige tijd in zijn geheel niet te bereiken.

ABN Amro heeft de laatste tijd relatief vaak last van storingen. Rond de jaarwisseling had de bank drie keer in een week tijd te maken met verstoorde werking van internetbankieren.