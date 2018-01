'Testversie van Facebook laat nepnieuws juist vaker zien'

Dat schrijft de New York Times.

De proef van Facebook heet Explore en geeft gebruikers twee nieuwsfeeds. In de ene komen berichten van familie en vrienden te staan, in de andere verschijnen posts van bedrijven. De functie wordt in zes landen getest.

In Slowakije werd met het nieuwe systeem een vals verhaal verspreid. Dat ging over een moslim die de vinder van zijn portemonnee bedankte door hem over een geplande terroristische aanval te vertellen.

Het artikel was niet waar, maar werd zoveel verspreid dat de politie een verklaring publiceerde om het als nepnieuws te bestempelen. Maar omdat de politie dit vanaf een officieel account verstuurde, kwam het in weinig nieuwsoverzichten van gebruikers terecht.

De bestrijding van nepnieuws op Facebook wordt hiermee bemoeilijkt, schrijft de New York Times. Daarnaast melden uitgevers in de landen waar de test wordt uitgevoerd, dat het verkeer vanuit Facebook enorm is teruggelopen.

Verantwoordelijkheid

In een verklaring laat Facebook weten dat het zijn rol als wereldwijd platform voor informatievoorziening serieus neemt. "We zijn verantwoordelijk voor wat mensen lezen, kijken en delen op Facebook", stelt het bedrijf. "Elke test wordt met die verantwoordelijkheid in ons hoofd uitgevoerd."

Het is niet bekend hoe lang de test van Facebook nog duurt en of de Explore-functie uitgerold wordt naar andere landen. Volgens Facebook zijn er nog geen concrete plannen voor een uitrol buiten de testlanden.

Waardevol

Facebook zei in de afgelopen week veranderingen door te voeren aan het nieuwsoverzicht. Het platform wil vaker berichten tonen die familie en vrienden delen en minder berichten van uitgevers en merken. Zo hoopt het bedrijf de nadruk te leggen op 'waardevolle sociale interacties'.