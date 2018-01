Microsoft gaat 'niet storen'-functie Windows 10 uitbreiden

Dat heeft Microsoft bekendgemaakt in een blogbericht. De Quiet Hours-functie werd in Windows 8 voor het eerst geïntroduceerd, maar krijgt nieuwe opties in de testversie van Windows 10.

Quiet Hours wordt verder automatisch aangezet tijdens het spelen van bepaalde spellen. Na het uitzetten van de functie kunnen gebruikers zien welke notificaties zij gemist hebben. Ook is het mogelijk om uitzonderingen te maken. Daardoor zijn notificaties van bepaalde mensen wel te zien als de functie aan staat.

In de nieuwe update wordt Quiet Hours automatisch ingeschakeld zodra er een tweede scherm aan de computer wordt gekoppeld. Windows gaat er van uit dat dit scherm wordt gebruikt om een presentatie op te tonen en dat berichten daarom tijdelijk niet getoond mogen worden.

Schema

Daarnaast wordt de functie aangezet als een game in volledig scherm wordt afgespeeld. Het is ook mogelijk om een schema in te stellen om Quiet Hours automatisch te activeren en deactiveren.

De functie is toegevoegd aan een bètaversie van Windows 10, die alleen beschikbaar is voor gebruikers van het Insider-programma. Ook moeten gebruikers zich hebben ingeschreven voor het zogenaamde Fast Ring.

Edge

Microsoft heeft verder nieuwe functies voor onder meer de webbrowser Edge toegevoegd. Gebruikers kunnen nu automatisch creditcardgegevens in laten vullen. Ook is er een aangepaste viewer voor pdf- en epub-content, en zijn een aantal instellingenmenu’s aangepast.