Topmensen Facebook en Twitter uit bestuursraad Disney door belangenconflicten

Sandberg kwam in 2010 bij de bestuursraad van Disney, Dorsey in 2013. Tijdens een herverkiezing van de Disney-bestuursraad op 8 maart stellen Sandberg en Dorsey zich niet verkiesbaar, meldt Bloomberg.

"Gezien onze evoluerende activiteiten en de bedrijven waar Sandberg en Dorsey deel van uitmaken, is het voor hen steeds moeilijker geworden om conflicten over bestuurskwesties te voorkomen", zegt Disney in een verklaring.

Zowel Facebook als Twitter zetten de afgelopen jaren steeds meer in op video. Zo heeft Twitter in de VS afspraken over het uitzenden van sportwedstrijden, onder meer van Disney-concurrenten. Ook Facebook sluit steeds meer deals met mediabedrijven voor het uitzenden van video.

De afgelopen jaren zou Disney twee keer interesse hebben gehad in een overname van Twitter. De overname zou beide keren zijn afgeketst door onder meer de toon van de berichten op Twitter, die niet bij het familievriendelijke Disney zouden passen.