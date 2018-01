Hof EU gaat beslissen of Facebook actief naar haatberichten moet zoeken

Dat meldt The Register vrijdag.

De Oostenrijkse Hoge Raad vroeg om een oordeel vanwege een zaak die in 2016 aangespannen werd door Eva Glawischnig, de voormalig partijleider van Die Grünen. Glawischnig begon de zaak nadat ze op het sociale medium beledigd werd.

Een rechter uit Oostenrijk besloot vorig jaar in hoger beroep dat Facebook beledigende berichten wereldwijd van zijn platform moest verwijderen. Het slechts blokkeren van de berichten in Oostenrijk, zoals Facebook het vaker doet, was volgens de rechter niet afdoende. Bij die aanpak zouden de berichten in het buitenland nog wel te zien blijven.

De Oostenrijkse Hoge Raad wil nu duidelijkheid over of Facebook niet actief moet gaan zoeken naar haatzaaiende berichten. Daarnaast moet besloten worden of Facebook ook moet kijken naar vergelijkbare berichten en niet alleen naar gedeelde versies van een origineel bericht. Tot slot wil de Hoge Raad weten of haatzaaiende berichten op het medium wereldwijd verwijderd moeten worden.

Facebook heeft vooralsnog niet op de zaak gereageerd.