Intel-updates voor beveiligingslekken veroorzaken problemen

Dat is te lezen in een statement op de website van Intel.

De chipfabrikant beloofde deze maand de processorlekken Spectre en Meltdown te dichten in alle recente chips, met behulp van software-updates.

De eerste patches zijn inmiddels beschikbaar, maar het bedrijf ontving berichten van klanten die na het installeren kampten met problemen. Systemen herstartten bijvoorbeeld een stuk vaker. Met name computers met Intel Broadwell- of Haswell-chips hebben last van de bug.

Intel schrijft in het statement aan een oplossing te werken. Als er een update voor de firmware van de processors nodig is, zal die via de normale update-kanalen worden vrijgegeven.

Wachten

De chipfabrikant zou verschillende klanten al hebben geadviseerd om te wachten met het installeren van updates, schrijft de Wall Street Journal. De nieuwe bugs zouden overigens "niets te maken hebben met beveiliging" en treft voornamelijk iets oudere chips. Wel raadt Intel aan om software-updates van computermakers en andere fabrikanten te installeren.

Afgelopen week werden de beveiligingslekken Meltdown en Spectre bekend. Via Meltdown kunnen hackers het werkgeheugen van computers met Intel-chips aanvallen om bijvoorbeeld wachtwoorden te bemachtigen. Spectre treft chips van Intel, ARM en AMD en is moeilijker te misbruiken.