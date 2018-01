'Google gaat YouTube-kanalen binnen speciaal programma beter controleren'

Dat meldt Bloomberg donderdag op basis van ingewijden. Volgens anonieme bronnen gaat Google zowel menselijke moderators als kunstmatige intelligentie gebruiken om video's te identificeren die niet in het programma thuishoren.

Waarschijnlijk is de stap een reactie op zorgen van adverteerders over ongepaste video's waarin kinderen de hoofdrol spelen en over aanstotelijk gedrag van YouTube-sterren als Logan Paul. Donderdag werd bekend dat YouTube zijn samenwerking met hem stopt, nadat hij een video plaatste waarin hij grappen maakte over iemand die zijn eigen leven had beëindigd.

Volgens critici deed YouTube er te lang over om maatregelen te treffen. Paul verwijderde de video zelf na kritiek. Omdat zijn kanaal ruim vijftien miljoen abonnees heeft, werd het filmpje voor die tijd vaak bekeken.

De zogenaamde "Preferred Video's" op YouTube zijn volgens Google "een collectie van de meest populaire YouTube-kanalen in de Verenigde Staten onder 18- tot 34-jarigen". Ook zou het de "de meest boeiende en merkveilige inhoud op YouTube" zijn. Alleen topvideo's die aan hoge eisen voldoen zijn welkom in het speciale programma.

