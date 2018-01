'Uber gebruikte geheim programma om data voor politie te verbergen'

Dat meldt Bloomberg donderdag op basis van ingewijden. Het programma met de naam Ripley zou ruim twintig keer zijn gebruikt toen de lokale politie informatie probeerde te verzamelen. Het programma werd in 2015 en 2016 gebruikt.

Ripley werd onder meer in 2015 in de Canadese stad Montreal gebruikt. Ongeveer tien onderzoekers van de Canadese belastingdienst vielen het kantoor van Uber binnen. De autoriteiten hadden het vermoeden dat het bedrijf de belastingregels schond.

De werknemers stelden een speciaal team in het hoofdkantoor in San Francisco op afstand op de hoogte van de inval. Het team gebruikte Ripley vervolgens om alle computers in het kantoor in Montreal af te melden. Daardoor konden de autoriteiten de documenten die ze zochten niet in handen krijgen.

Ripley zou ook te gebruiken zijn om wachtwoorden op afstand te veranderen en apparaten van het bedrijf te vergrendelen of uit te schakelen.

Officieel gaat het gebruik van Ripley niet tegens de regels van Canada in. Diverse andere bedrijven hebben bovendien speciale "paniekknoppen" om computers op afstand uit te schakelen tijdens politie-invallen. Die zouden echter minder vaak gebruikt worden dan het programma van Uber.

Onderzoeken

In de Verenigde Staten zouden vijf onderzoeken lopen naar Uber, onder meer vanwege de diverse interne programma’s die het bedrijf ingezet zou hebben. Zo wordt er gekeken naar Greyball, een aangepaste Uber-app die aan toezichthouders werd voorgeschoteld. Daardoor kregen zij een andere app-ervaring dan andere gebruikers.

De FBI onderzoekt in hoeverre de interne Hell-app de wet heeft gebroken. Daarmee zou de taxidienst chauffeurs van concurrent Lyft hebben gevolgd.