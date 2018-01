Google koopt startup die schermen als speakers kan inzetten

Dat blijkt uit berichtgeving van Bloomberg.

Redux zou recent door Google zijn overgenomen. De startup ontwikkelt een techniek die kleine speakers in een telefoon overbodig maken. Door geluidsgolven over een oppervlak te sturen, kan een scherm gebruikt worden als luidspreker.

Wanneer Google het bedrijf heeft overgenomen en voor welke prijs, is niet helemaal duidelijk. De aandelen van Redux zijn op 13 december overgezet naar Google, maar volgens Crunchbase werd de overname in augustus afgerond.

Wat Google precies van plan is met Redux, is ook niet bekend. Het bedrijf zei in april van vorig jaar dat de technologie met geluidsgolven traditionele luidsprekers in telefoons binnen twee jaar zou kunnen vervangen. Daardoor blijft in het toestel meer ruimte over voor andere onderdelen, zoals grotere accu's.