YouTube breekt met vlogger na ophef over zelfmoordvideo

De videodienst wil op zakelijk gebied niets meer Logan Paul te maken hebben, zo maakt YouTube bekend.

Eind vorig jaar plaatste Paul een video waarin hij met vrienden het Aokigahara-bos in Japan bezocht. Dat bos is berucht om het aantal zelfmoorden dat daar wordt gepleegd. Toen Paul en zijn vrienden het levenloze lichaam van een man tegenkwamen, reageerden ze geschrokken en maakten ze er grappen over.

Dat was in een video op YouTube te zien. Omdat Logan Paul een populaire YouTuber met ruim vijftien miljoen abonnees is, werd het filmpje vaak bekeken voordat Paul hem zelf verwijderde. Dat deed hij na veel kritiek.

YouTube heeft nu extra maatregelen genomen. De dienst haalde het kanaal van de vlogger uit een speciaal programma voor adverteerders, waar alleen topvideo's die voldoen aan hoge eisen welkom zijn. Adverteerders willen niet met controversiële filmpjes geassocieerd worden. Paul zal door deze beslissing veel inkomsten mislopen.

Ook heeft YouTube projecten stopgezet waarvoor het met de Amerikaanse vlogger samenwerkte.

Excuses

Logan Paul bood op 2 januari zijn excuses aan voor het filmpje. Daarin stelde hij de video te hebben gepubliceerd omdat hij hoopte daarmee een positief bericht uit te zenden.

"Ik wilde aandacht vragen voor zelfmoord en zelfmoordpreventie", schreef hij. "Dit was niet de bedoeling. Het spijt me dat ik mijn bereik verkeerd heb ingezet. Het zal niet meer gebeuren." De vlogger zegt een pauze in te lassen om na te denken.

Maatregelen

Critici stellen dat YouTube er te lang over deed om maatregelen te treffen. De videodienst bracht voor het breken met Paul een statement op Twitter uit waarin zulke filmpjes worden afgekeurd. "Het kanaal overtrad onze regels, we reageerden adequaat en we bekijken de mogelijkheden voor verdere consequenties."

YouTube zei te erkennen dat het statement laat kwam. "We hebben naar iedereen geluisterd. We weten dat de acties van één YouTuber het hele platform kan beïnvloeden. Daarom werken we aan oplossingen waardoor een video als dit nooit meer gedeeld wordt."