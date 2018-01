Facebook test in VS aparte tijdlijn voor lokaal nieuws en evenementen

Dat meldt techwebsite Recode.

Het sociale medium test de pagina voor gebruikers uit zes verschillende steden van evenzoveel staten. Gebruikers die zelf hebben aangegeven in New Orleans (Louisiana), Little Rock (Arkansas), Billings (Montana), Peoria (Illinois), Olympia (Washington) of Binghamton (New York) te wonen, kunnen de lokale pagina bekijken.

Gebruikers uit deze steden krijgen eenmalig een melding van het bestaan van Today In. Daarna moeten zij de pagina handmatig bezoeken via het uitklapmenu.

Nepnieuws

De Today In-pagina's zijn onderdeel van Facebooks inspanningen om nepnieuws tegen te gaan. Lokale nieuwsmedia die hun berichten in op de pagina's willen plaatsen, moeten eerst door Facebook worden goedgekeurd.

Facebook wil de lokale pagina's ook beschikbaar maken in andere steden. Daarnaast wil het advertentiebedrijf gebruikers de mogelijkheid bieden om een pagina te volgen van een stad waar zij zelf niet wonen, zoals een oude woonplaats.

Of de Today In-pagina's in de toekomst ook buiten de Verenigde Staten beschikbaar worden, is niet bekend.

Facebook Marketplace, een pagina om lokaal spullen te verkopen, werd na eerdere tests in Amerika en andere landen in augustus ook beschikbaar in Nederland.