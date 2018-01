Apple Music-baas Jimmy Iovine ontkent vertrek bij Apple

Dat zegt hij tegen entertainmenttijdschrift Variety.

Vorige week kwam het gerucht naar buiten dat Iovine in augustus 2018 bij Apple zou vertrekken. De muziekproducer kwam in 2014 bij Apple in dienst na de overname van het koptelefoonmerk Beats Electronics.

Apple kocht Beats Electronics vier jaar geleden voor 3 miljard dollar. Sindsdien krijgt Beats-oprichter Iovine in termijnen aandelen van Apple uitbetaald. Iovine bevestigde deze week dat de laatste uitbetaling van Apple-aandelen in augustus van dit jaar plaatsvindt.

"Mijn contract is in augustus afgelopen, maar het grappige is dat ik geen contract heb", zei Iovine. "Ik heb een deal gesloten en daar gebeuren bepaalde dingen mee." Wat dat precies betekent, maakte hij niet duidelijk.

De 64-jarige muziekondernemer zegt de toon van de geruchten vervelend te vinden. "Het had niets te maken met de waarheid. Het kwam erop neer dat alles om het geld draaide."

Volgende stap

Nadat Apple Iovine inlijfde, richtte het bedrijf zijn muziekstreamingsdienst Apple Music op. Iovine kwam aan het hoofd te staan. Onder zijn bewind focust Apple Music zich niet alleen op muziek, maar ook op tv-series.

Daarmee kan Apple Music zich volgens Iovine beter onderscheiden van de concurrentie. Apple Music is na Spotify de grootste muziekstreamingsdienst ter wereld. De dienst heeft momenteel ruim 30 miljoen abonnees.

"Maar er is nog zo veel dat we willen doen", aldus Iovine. De Apple Music-baas zei loyaal te zijn aan Apple en de komende jaren verder te willen werken aan streaming.