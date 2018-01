'Snapchat wordt vooral gebruikt voor chatten'

Dat blijkt uit interne gegevens over het gebruik van specifieke Snapchat-functies in handen van online nieuwssite The Daily Beast. Het gaat om gebruikersgegevens van tussen april en september 2017.

Op Snapchat kunnen gebruikers in privégesprekken met elkaar communiceren en zogeheten Stories aanmaken met video's en foto's die voor alle vrienden te zien zijn.

Uit de gegevens blijkt dat gebruikers in het weekend vaker een bericht toevoegen aan Snapchat Stories dan doordeweeks. Op maandag tot en met donderdag voegen gebruikers in totaal gemiddeld 187 miljoen berichten toe aan Stories. Op vrijdag, zaterdag en zondag gaat het in totaal om respectievelijk 229, 266 en 216 miljoen berichten.

Snapchat geeft zelf geen specifieke data over het gebruik van zijn app vrij. Wel maakt het bedrijf elk kwartaal bekend hoeveel maandelijks actieve gebruikers zijn app heeft.

Gebruikers

Bij de meest recente kwartaalcijfers maakte Snapchat bekend in september 178 miljoen dagelijks actieve gebruikers te hebben. Dat betekent dat een actieve gebruiker doordeweeks iets meer dan één bericht in Stories plaatst. In het weekend gaat het om gemiddeld vier Stories per gebruiker.

Snapchat wordt vaak vergeleken met Instagram, dat veel functies van het bedrijf kopieerde. Investeerders zeggen echter dat het bedrijf wordt onderschat als chatapp. Snapchat-gebruikers communiceren bovendien op een andere manier met elkaar, namelijk via foto's in plaats van tekst.

Uit de gegevens blijkt verder dat gebruikers in juli, augustus en september in totaal bijna 35 minuten per dag doorbrachten in de app.

Snapchat Discover en Snap Map

De in juni 2017 gelanceerde kaartenfunctie Snap Map werd volgens de gegevens in september 2017 gemiddeld dagelijks door 19 miljoen mensen gebruikt. Op zijn piek, vlak na de lancering, telde Snap Map 35 miljoen gebruikers, maar sindsdien zakt het aantal.

Het aantal unieke gebruikers van Snapchat Discover, waar mediapartners hun eigen content kunnen plaatsen, neemt juist toe. In april en mei bereikte de functie tussen de 28 en 32 miljoen gebruikers. In augustus en september schommelde dit aantal tussen de 32 en 36 miljoen.

Snapchat staat op het punt om zijn app een complete make-over te geven. De vernieuwing moet de app makkelijker te gebruiken maken. Wanneer de make-over voor het grote publiek beschikbaar wordt, is niet bekend.