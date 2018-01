FBI kon vorig jaar duizenden apparaten niet openen door encryptie

Dat heeft FBI-directeur Christopher Wray gezegd tijdens een conferentie aan de Universiteit van Fordham in New York.

Wray zegt dat het in het vorige fiscale jaar om 7.775 versleutelde mobiele apparaten ging. De FBI kreeg geen toegang tot de inhoud omdat ze waren versleuteld. Wray stelt dat dit aantal "ruim de helft van alle apparaten is die we hebben geprobeerd te kraken". Het totaal zou dan rond de vijftienduizend liggen.

Veiligheid

De FBI-directeur spreekt van een "groot probleem voor de publieke veiligheid" als duizenden toestellen niet geopend kunnen worden. In elk van de gevallen zou de FBI een specifiek doelwit of gevaar op het oog hebben gehad.

"We zijn niet geïnteresseerd in miljoenen apparaten van gewone burgers", zegt Wray. "Het gaat om de apparaten van degenen die terroristische of criminele aanvallen uitvoeren."

De FBI vraagt al jaren om een manier om toegang te krijgen tot telefoons van verdachten. Volgens de dienst is een zogeheten achterdeurtje in alle apparaten niet nodig, maar zou de informatie invidivueel openbaar gemaakt moeten worden via een rechterlijk bevel.