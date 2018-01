Nieuwe wifi-beveiliging moet openbare netwerken veiliger maken

De techniek verschijnt later dit jaar, schrijft de Wi-Fi Alliance, de stichting die de ontwikkeling van de wifi-standaard overziet.

WPA3 is de nieuwe beveiligingsstandaard voor wifi-apparaten, die WPA2 moet opvolgen. Die techniek bestaat al bijna twintig jaar en is ingebouwd in de meeste draadloze apparaten, waaronder routers, telefoons en laptops.

Eén van de verbeteringen die WPA3 belooft, is de beveiliging van open wifi-netwerken, bijvoorbeeld in restaurants of op vliegvelden. Vaak zijn dit soort netwerken niet goed beveiligd, waardoor informatie onderschept kan worden.

Met WPA3 wordt individuele dataversleuteling toegestaan. Daarbij zijn verbindingen tussen verschillende apparaten onafhankelijk van elkaar beveiligd.

Standaard

De nieuwe standaard neemt ook maatregelen tegen zogeheten bruteforce-aanvallen. Daarmee wordt het voor kwaadwillenden lastiger om wachtwoorden te raden door simpelweg heel veel combinaties achter elkaar te proberen.

Wanneer de nieuwe standaard voor wifibeveiliging in de eerste apparaten verschijnen, is nog niet bekendgemaakt. Ondertussen blijft de Wi-Fi Alliance werken aan het verbeteren van WPA2 om die standaard zo veilig mogelijk te houden.

In de beveiligingsstandaard WPA2 werd in oktober 2017 een ernstig lek gevonden, genaamd KRACK. Daarmee werden criminelen in staat gesteld om in te breken op netwerken die met een wachtwoord beveiligd zijn. Als oplossing voor het lek kwam een beveiligingsupdate beschikbaar.