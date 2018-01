Consumentenorganisatie VS bekritiseert controle veiligheid zelfrijdende auto's

De richtlijnen van de transportautoriteit zorgen er niet voor dat het daadwerkelijk veiliger wordt op de Amerikaanse wegen, vindt Consumer Watchdog.

In september 2017 voerde het Amerikaanse ministerie van Transport nieuw beleid in voor de ontwikkeling van autonome voertuigen. Het beleid vervangt de richtlijnen die een jaar eerder onder president Barack Obama werden gepresenteerd.

In de nieuwe richtlijnen verzoekt de NHTSA autofabrikanten en techbedrijven om te rapporteren over de veiligheid van de voertuigen, maar dit is niet verplicht. Alleen het Google-zusterbedrijf Waymo heeft tot nu toe een veiligheidsrapport gepubliceerd.

Vrijwillig

Andere bedrijven die aan autonome voertuigen werken, hebben tot nu toe niets gezegd over het nakomen van de voorschriften. Volgens Consumer Watchdog bewijst dat dat richtlijnen niet werken zolang deelname vrijwillig is.

"Het gevolg is dat mensen als proefkonijnen van de autofabrikanten dienen en dat er geen landelijke regelgeving omtrent de veiligheid bestaat", schrijft de consumentenorganisatie.

In de meest recente versie van het beleid rondom zelfrijdende auto’s staat dat de landelijke NHTSA verantwoordelijk is voor de veiligheid en het ontwerp van motorvoertuigen.

Individuele staten blijven onder meer verantwoordelijk voor de registratie van voertuigen, het uitgeven van de rijbevoegdheid en de handhaving van de verkeersregels, ook bij (deels) zelfrijdende voertuigen.

Californië

Ontwikkelaars van zelfrijdende auto’s testen hun voertuigen in verschillende staten op de openbare weg. Met name Californië, thuisstaat van techhub Silicon Valley, is door zijn gunstige weersomstandigheden populair. Ongeveer vijftig bedrijven hebben daar toestemming om op de openbare weg autonome voertuigen testen.

De staat vereist bedrijven die met hun zelfrijdende auto betrokken raken bij een ongeluk om binnen tien dagen een rapport daarover in te dienen. Ook moeten bedrijven een jaarlijks rapport inleveren waarin zij mankementen rondom de technologie beschrijven.

Volgens Consumer Watchdog moeten negentien van de bijna vijftig bedrijven in Californië over het jaar 2017 zo'n rapport indienen. De lokale transportautoriteit maakt die rapporten waarschijnlijk later deze maand openbaar.