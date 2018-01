Appontwikkelaars iOS verdienen in 2017 ruim 26 miljard dollar

Dat heeft Apple bekendgemaakt.

Ontwikkelaars verdienden het afgelopen jaar 32,5 procent meer dan in 2016. Vorig jaar maakte Apple bekend dat ontwikkelaars in 2016 bij elkaar 20 miljard dollar verdienden.

Een gemiddelde week in de App Store leverde ontwikkelaars ongeveer 510 miljoen dollar op. In de laatste week van 2017, van kerstavond tot Oudjaarsdag, gaven klanten in totaal 890 miljoen dollar uit in de App Store.

In totaal hebben iOS-appontwikkelaars meer dan 86 miljard dollar verdiend sinds de App Store in 2008 werd gelanceerd. Ongeveer 60 miljard daarvan werd verdiend in de laatste drie jaar, van 2015 tot en met 2017.