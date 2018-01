Reclame Code Commissie tikt Ziggo op vingers om misleidende advertenties

Dat is in strijd met de Nederlandse reclameregels, oordeelt de Reclame Code Commissie.

Ziggo beloofde in het verleden op zijn website onder meer dat het bedrijf in de toekomst internetsnelheden tot 10 Gbit per seconde zou kunnen aanbieden.

De internetprovider verzuimde daarbij te vermelden dat het gaat om internetsnelheden bij aankomst in een wijkcentrale, en niet bij de verdere verspreiding naar huishoudens. Deze uiting was daarom misleidend, concludeert de RCC.

Ook beweerde Ziggo dat de internetprovider "overal internet tot 300 Mbit/s" kon leveren. Voor de consument is deze advertentie onduidelijk, stelt de RCC. Het bedrijf houdt in zijn stelling geen rekening met piekmomenten, waarop de internetsnelheid in de praktijk lager kan uitvallen.

Niet meer in gebruik

De pagina's waarop Ziggo zijn internetsnelheden beloofde, waren op het moment dat de klacht werd behandeld niet meer in gebruik.

Toch nam de RCC de klacht in behandeling, omdat Ziggo niet ontkende deze belofte te hebben gedaan. Nu de RCC de uiting als misleidend heeft beoordeeld, adviseert de commissie aan Ziggo om in de toekomst niet meer te adverteren met internetsnelheden die het in de praktijk niet altijd waar kan maken.