Podcast: Hoe gevaarlijk zijn de processorlekken Meltdown en Spectre?

Processorlekken

De kwetsbaarheden Meltdown en Spectre werden deze week door beveilingsonderzoekers gepubliceerd. Via fouten in de processors is het voor kwaadwillenden mogelijk om toegang te krijgen tot het geheugen van de computer. Daarmee is geheime informatie zoals wachtwoorden en bankgegevens in potentie bereikbaar. Hoe zit het precies en wat kun je doen?

CES

Volgende week vangt de Consumer Electronics Show weer aan in Las Vegas. Wij zijn erbij, maar wat verwachten we ervan? We behandelen kort de komst van 8K-tv's en zelfrijdende auto's.

