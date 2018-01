'Amazon wil spraakassistent Alexa advertenties laten voorlezen'

In de gesprekken met de multinationals wil Amazon erachter komen of de bedrijven willen betalen voor een voorkeurspositie op het moment dat gebruikers naar bepaalde producten vragen, meldt het Amerikaanse nieuwskanaal CNBC dinsdag op basis van meerdere anonieme bronnen.

De spraakassistent Alexa is onder meer terug te vinden in de slimme speaker Amazon Echo. Gebruikers kunnen de assistent bijvoorbeeld vragen wat voor weer het wordt en wat er in hun agenda staat.

Volgens CNBC overweegt Amazon verschillende tactieken in te zetten om advertenties via zijn spraakassistent te laten horen. Eén strategie is om Alexa expliciet bepaalde merken te laten noemen. Vraagt een gebruiker bijvoorbeeld om tandpasta, dan kan Alexa suggereren om op zoek te gaan naar een specifiek merk.

Aankoopgeschiedenis

Daarnaast voert Amazon onder meer tests uit waarbij bedrijven potentiële klanten kunnen benaderen op basis van hun aankoopgeschiedenis, schrijft CNBC. Ook kijkt het bedrijf naar de optie om een bepaald merk aan te bevelen als een gebruiker de spraakassistent om hulp vraagt, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van een vlek.

Hoewel CNBC op basis van de anonieme bronnen schrijft dat Amazon de advertenties mogelijk dit jaar al beschikbaar maakt, ontkent een woordvoerder dat de webwinkelgigant plannen heeft om advertenties naar Alexa te brengen.