Spotify voor 1,6 miljard dollar aangeklaagd om muziekrechten

Wixen Music Publishing heeft op 29 december een aanklacht tegen Spotify ingediend bij de rechtbank van Californië, meldt The Hollywood Reporter.

Volgens Wixen gebruikt Spotify tienduizenden nummers op zijn muziekstreamingdienst zonder daar licentiekosten en compensatie voor te betalen. Wixen behartigt belangen van onder meer Tom Petty, The Black Keys-frontman Dan Auerbach, Steely Dan-zanger Donald Fagen, Weezer-frontman Rivers Cuomo en Neil Young.

Wixen eist met de zaak minstens 1,6 miljard dollar aan misgelopen inkomsten, en daarbovenop nog een schadevergoeding. Wixen vertegenwoordigt artiesten vooral als het gaat om de rechten op de muziekteksten.

"Spotify negeert schaamteloos de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en heeft opzettelijke auteursrechtinbreuk gepleegd", stelt Wixen in zijn aanklacht. Volgens de uitgever wordt tot 21 procent van de 30 miljoen nummers op Spotify aangeboden zonder dat daar rechten voor worden afgedragen.

Loos gebaar

Spotify werd in 2017 ook al verschillende keren aangeklaagd door artiesten die het bedrijf beschuldigen van auteursrechtenschending. Dit als gevolg van een eerdere zaak over gemiste betalingen, waarin Spotify met uitgevers en songwriters voor 43,5 miljoen dollar schikte.

De aanklagers noemden de schikking een "loos gebaar" en stapten daarom alsnog naar de rechter. Op die zaak volgde een zogenoemde class action-rechtszaak, waarin één aanklager met de belangen van vele aanklagers naar de rechter stapt. Wixen haakte toen al bij die rechtszaak aan.

Spotify benaderde vorig jaar de cliënten van Wixen, om te vragen of die wel achter de aanpak van de uitgever stonden. Wixen stuurde zijn cliënten daarop een brief met de mededeling dat hun belangen in de aanklacht tegen Spotify worden meegenomen, tenzij zij zich actief zouden afmelden.

In die zaak moet de rechter nog een oordeel vellen over de geldigheid van die aanpak van Wixen. Spotify verdedigde zich eerder door te stellen dat muziekstreaming onder de huidige Amerikaanse wetgeving niet geldt als reproductie of distributie, en dat daarom geen royalty's betaald hoeven te worden.