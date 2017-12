Duitse rechter verbiedt Amazon-advertenties bij verkeerd gespeld schoenenmerk

Dat meldt Reuters vrijdag.

De aanklacht tegen Amazon werd aangespannen door de Duitse schoenenfabrikant. Amazon zou specifieke Google Ads-advertenties hebben ingekocht die worden getoond in de zoekresultaten als gebruikers bijvoorbeeld 'Birkenstok' of 'Brikenstock' als trefwoord invoeren op Googles zoekmachine.

Via de ingekochte advertenties werden in de zoekresultaten vervolgens productpagina's van Amazon getoond. De schoenenfabrikant stelde dat dergelijke advertenties de verkoop van namaakproducten in de hand zou werken en dat bepaalde resultaten ook daadwerkelijk naar nagemaakte producten verwezen.

Eerder kondigde het bedrijf om die reden al aan per januari van volgend jaar in Europa te stoppen met de verkoop van zijn producten via Amazons webwinkel. In de Verenigde Staten is de officiële verkoop vorig jaar al gestaakt.

Amazon heeft vooralsnog niet gereageerd op de uitspraak. De Amerikaanse techgigant kan nog in beroep.