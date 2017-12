Excuses Facebook voor fouten in afhandelen haatberichten

Dat schrijft ProPublica. De website stuurde Facebook een selectie van 49 voorbeeldberichten die door gebruikers waren aangegeven als haatbericht. Het gaat om berichten met seksisme, racisme en religieuze haat.

Facebook zegt dat moderatoren in 22 van de gevallen een fout maakten, door ze te verwijderen of juist te laten staan. Negentien van de berichten zijn volgens het bedrijf op de juiste manier verwerkt.

Zes keer was een bericht in strijd met de regels, maar hadden gebruikers hun klacht niet juist aangegeven of had de schrijver het bericht zelf al verwijderd. Facebook had in de resterende twee gevallen te weinig informatie om te reageren.

"Onze excuses voor de vergissingen", stelt Facebook-topman Justin Osofsky in een statement. "Dit moeten we beter doen." In 2018 wordt het de grootte van het veiligheids- en beveiligingsteam van Facebook, waar moderatoren onderdeel van uitmaken, verdubbeld naar twintigduizend werknemers.

Haatberichten

Wekelijks verwijdert Facebook 66.000 berichten die als haatbericht worden bestempeld, zegt Osofsky. Niet alles telt als haat, zo wordt kritiek op publieke figuren, religies en politieke idealen niet altijd gewist. "Onze regels staan controversiële en zelfs onsmakelijke berichten toe", zegt Osofsky. "Maar er is een grens."

Facebook-directeur Mark Zuckerberg schreef eerder dit jaar al dat haatberichten niet welkom zijn op Facebook. Volgens hem doet het bedrijf zijn best om extremistische berichten zo snel mogelijk te verwijderen.

In juni bleek uit onderzoek van de Europese Commissie dat sociale media haatberichten sneller zijn gaan verwijderen. Een jaar geleden tekenden techbedrijven een gedragscode waarin ze beloofden om binnen een dag op meldingen te reageren van racistische of andere haatzaaiende berichten.