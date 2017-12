Huawei verwacht kleinste omzetgroei in vier jaar

Dat schrijft topman Ken Hu vrijdag in een nieuwjaarsbericht aan medewerkers van Huawei.

Het zou de traagste omzetgroei van Huawei in vier jaar zijn, stelt Reuters. In 2016 groeide de omzet met 32 procent. In totaal verscheepte het bedrijf dit jaar 153 miljoen smartphones.

Huawei hoort bij de drie grootste smartphonemakers ter wereld, na Apple en Samsung. Volgens Hu heeft

het bedrijf op dit moment een marktaandeel van ruim 10 procent.

De Chinese fabrikant beloofde zich eerder dit jaar op winst maken te focussen. In maart maakte Huawei bekend dat de nettowinst in 2016 met slechts 0,4 procent was gestegen naar 37,1 miljard yuan (bijna 5 miljard euro). Het bedrijf steekt veel geld in advertenties en biedt hoogwaardige kwaliteit voor lagere prijzen, om te concurreren met bedrijven als Apple en Samsung.