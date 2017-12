Meldingen van datalekken in jaar tijd verdubbeld

Dat komt neer op zo'n dertig meldingen per dag, ongeveer twee keer zo veel als in dezelfde maanden in 2016. De privacywaakhond weet niet of de stijging van het aantal meldingen ook betekent dat het aantal datalekken zelf is toegenomen.

"Er zijn ook lekken die niet gemeld worden. Dat is veel ernstiger, maar we weten niet hoeveel dat er zijn. We gaan er meer aandacht aan besteden dat mensen echt moeten melden. Het kan niet zo zijn dat organisaties die een lek wel melden een zondebok worden en organisaties die het niet melden ermee wegkomen'', aldus de Autoriteit donderdag na een bericht in Trouw.

Niet melden

De meldingen die AP krijgt, kunnen sterk in omvang verschillen. Zo kan een melding gaan over de uitgelekte gegevens van één persoon, maar ook over de Uber-hack waarbij gegevens van zeker 174.000 Nederlanders uitlekte.

De Autoriteit kan bij ernstige lekken een hoge boete opleggen, maar tot nu toe zijn er alleen waarschuwingen gegeven. ''Een boete is niet het doel, maar een middel. Als het wordt opgelost in het stadium van waarschuwingen, is er geen reden voor boetes'', zegt een woordvoerster.

Het aantal gemelde hacks is vrij laag. In 6 procent van de gevallen lekt informatie uit doordat iemand binnendringt in de computersystemen van een bedrijf of organisatie. Meestal gaat het mis wanneer iemand persoonsgegevens per ongeluk naar de verkeerde ontvanger stuurt. De meeste lekken treffen de sectoren gezondheid en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. De gegevens die naar buiten komen, zijn vooral naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en leeftijd.

Hoewel er een meldplicht voor datalekken bestaat, worden veel lekken toch onder de pet gehouden. Bedrijven vrezen voor reputatieschade wanneer bekend wordt dat zij mogelijk onveilig zijn omgegaan met de gegevens van klanten. Dat gebeurde ook bij de grote Uber-hack, die eind 2016 al bekend was bij de top van het bedrijf maar bewust werd verzwegen.