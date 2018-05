UPC lanceert 20Mbps 'Chello Extreme'

Chello Extreme is te verkrijgen op de kabel in het verzorgingsgebied van UPC. Buiten het verzorgingsgebied wordt Extreme aangeboden in Utrecht via ADSL.

Chello Extreme is bedoeld voor 'die-hard' internetters en voor gebruikers, zoals families, die met meerdere pc's tegelijk online willen zijn zonder concessies aan snelheid te doen. Bij een downloadsnelheid van 20 Megabit per seconde (Mbps) kan een film-dvd van 7 Gigabyte in ongeveer drie kwartier worden gedownload.

Het abonnement heeft een prijs van 79,95 euro per maand.